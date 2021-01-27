Новый слив от BYPOL о гибели Бондаренко. Опубликованы переговоры милиции со скорой

Источник материала: Onliner

Объединение BYPOL опубликовало сегодня порцию информации, касающейся гибели минчанина Романа Бондаренко. Он умер 12 ноября в больнице, попав туда после потасовки с людьми, которые приехали срезать бчб-ленты на «площадь Перемен». Позже Следственный комитет сообщил, что у Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация». Врача и журналиста, которые обнародовали документы, опровергающие наличие алкоголя в крови, взяли под стражу, а родных Романа прослушивали. История вызвала большой резонанс и много вопросов, на которые официально ответов так и не дали.

Бывшие сотрудники силовых структур, которые объединились в BYPOL, провели свое расследование случившегося во дворе домов по улице Червякова. Какие новые факты они установили?

Хронология

По данным BYPOL, Романа Бондаренко задержали в 22:19, но только в 22:58 его доставили в Центральное РУВД.

«Согласно данным сервиса Google Maps, расстояние от „площади Перемен“ до Центрального РУВД составляет около 750 метров, которое на автомобиле преодолевается за 3 минуты», — пишет инициатива.

Что происходило в течение этих 39 минут, с момента задержания до момента доставки в Центральное РУВД, неизвестно.

В каком состоянии доставили Романа? Аудиозаписи звонков из РУВД в скорую

«Состояние Романа к этому моменту было крайне тяжелым: он не мог самостоятельно передвигаться и не был доступен к речевому контакту», — говорится в расследовании BYPOL и приводятся аудиозаписи звонков сотрудников Центрального РУВД в скорую.

В распоряжение инициативы попали аудиозаписи разговоров, связанных, как утверждается, с событиями во дворе. На первой записи слышно, как женщина сообщает в милицию о драке во дворе.

Затем следуют переговоры, как предполагается, сотрудников Центрального РУВД с медиками. Первый звонок в 23:04:

— РУВД беспокоит, мужчинку осмотреть, в алкогольном сильном.

— Орловская, 58-1?

— Да.

<…>

— Знаете его данные?

— Нет, устанавливаем, на вид около тридцати.

— А он разговаривает? Не говорил, болеет ли «ковидом»?

— Нет, не разговаривает.

<…>

В дальнейшем, до прибытия скорой, пытаясь привести Бондаренко в чувства, обращают внимание на то, что отсутствует запах алкоголя. Очередной звонок медикам в 23.06:

— Центральное РУВД вызывает. Мужчина сознание начал терять.

— Куда вызывали?

— Центральное РУВД!

— На Орловскую.

— Да-да-да-да!

— Это он?

— Да-да-да, он кряхтит, да-да!

— Ну, кряхтит же, не теряет же сознание.

— Да! Теряет сознание!

— Ваш визит зарегистрирован. Как только освободится бригада, ваш визит будет передан.

— Да, давайте. Экстренно.

Затем звонки в скорую следуют с коротким интервалом в одну-две минуты:

— Алло, здравствуйте. Центральный райотдел беспокоит вас. У нас молодой человек находится, значит, в бессознательном состоянии сейчас. Теряет сознание.

— Без сознания или теряет?

— Без сознания уже!

<…>

— Не в алкогольном?

— Нет, алкоголем не пахнет вообще.

— Вызов принят, 23:08!

Параллельно родные Бондаренко пытаются его найти, звонят в «102»:

— Милиция, чем помочь?

— Девушка, здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Задержали супруга. Можно узнать, куда отвезли его?

— Какого числа задерживали?

— Так вот... вечером, ночью задержали. Два с половиной часа назад.

— Сегодня?

— Да-да-да.

— Откуда задерживали?

— Червякова улица.

— Это вы в Центральное РУВД звоните. 288-02-02.

<…>

Алкогольная интоксикация?

В расследовании приведены медицинские документы, которые были ранее опубликованы в СМИ. В том числе и по состоянию алкогольного опьянения. Изначально Следственный комитет заявлял о наличии «алкогольной интоксикации» у Романа. Но в медицинских документах значилось, что в крови у Романа Бондаренко обнаружили 0 промилле алкоголя.

Этот факт позже подтвердила и Генеральная прокуратура.

Заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско 25 ноября 2020 года заявил, что у Бондаренко был найден алкоголь, но не в крови, а в других «биологических средах».

Кто был на «площади Перемен»?

Как утверждают члены инициативы BYPOL, они смогли установить и тех, кто в тот вечер присутствовал на «площади Перемен». Из них шесть «гражданских» и семь силовиков — пять сотрудников СОБРа и двое омоновцев.

По белорусскому законодательству до суда мы не имеем права указывать их имена, однако некоторые фамилии уже звучали на всех уровнях, поэтому не стали сюрпризом. Еще 20 ноября Лукашенко был задан вопрос из пула его журналистов «о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь, при этом затрагивают известных людей, распространяя различные фейки».

— Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно, — обещал Александр Лукашенко.

Официально

Напомним, расследованием смерти Романа Бондаренко занимается Генеральная прокуратура. На каком этапе сейчас дело?

— Пока идет доследственная проверка, — коротко прокомментировали Onliner в Генеральной прокуратуре.

Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко до сих пор не возбудили.

Читайте также: