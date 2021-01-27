Источник материала: UDF



Надежда Петровская

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мне матом объясняли, кто в этой стране врач, а кто — нет» Онколог Петровская рассказала о своем задержании после выхода из «Лодэ».

Сегодня она вышла на свободу после трех суток на Окрестина: ее задержали на проспекте Победителей 23 января.Врач якобы участвовала в несанкционированном массовом мероприятии и оказала активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании.В протоколе указано, что Надежду задержали в 16:55. Но как выяснилось на суде, в 16:50 врач только вышла с работы. А через 10 минут в телеграм-каналах уже появилось видео ее задержания на пустой улице. Никакого митинга рядом не было.Судья отправил дело на доработку.Как все было,рассказала«В 16:45 я отпустила последнего пациента, потом оделась и вышла из медицинского центра. Пошла по улице, глазами в экран телефона — переписывалась с товарищем.Но видела, что на пешеходной зоне стоят автозаки и рядом люди в черном. И тут мне машут рукой: «Стой, где стоишь».Я останавливаюсь, прячу мобильник, а от меня его требуют. Я отдаю. «Разблокируйте!» — «Нет, не буду». — «Тогда пройдемте».Меня завели в автозак, там четыре или пять человек в форме и несколько задержанных лиц какой-то восточной внешности, которые очень тихо сидели.Мне сказали отдать рюкзак, обыскали, расстегнули пальто, все в очень невежливой форме. Я возмутилась, что я не отказываюсь подчиняться их требованиям, но надо делать по закону: я женщина, меня обыскивать могут женщины. Нужно соблюдать законность.Это вызвало их недовольство и угрозы насилия, которые не реализовались, но воспринимались реально.Я же обращалась к ним на «вы», говорила, что ничего плохого не делала, ничего не нарушала, мне сказали: «Девушка, не ухудшайте своего положения», — и отвезли в РУВД.Я была уверена, что поскольку на проспекте Победителей много камер, я быстро докажу неправомерность своего задержания. Как же я ошибалась! Прочитала протокол — неповиновение, участие в массовом мероприятии. Я его не подписала, меня отправили на Окрестина.Это были не лучшие дни в жизни, я отнеслась к этому как к приключениям.Привезли меня часу в 11 вечера. Отношение не могу сказать что сверхжесткое, но неприемлемое. Нельзя так обращаться с невиновными людьми, которые не представляют опасности.Не понимаю, зачем на них кричать матом.Наверное, я вела себя не по месту, когда сказала, что я врач и требую к себе уважительного отношения. В ответ услышала длинную матерную тираду о том, кто в Беларуси врач, а кто — нет.Вещи забрали, было очень холодно в камере. На 6 коек было 13 человек, спали по двое — это возможность согреться.Для женщин гигиены никакой, да что там, даже ни матрасов, ни белья — спали на голых досках. Приближение ночи — предчувствие страданий, так как удается уснуть на полчаса, а потом спускаешься с нар к батарее греться.Правда, в компании из 12 женщин всегда найдется, чем заняться.Мы провели очень продуктивно два дня, умудрялись держаться молодцом, но когда начались суды и начали давать сутки, девушки очень расстраивались. Но я сказала: давайте не дадим им насладиться нашими слезами — не плачем.Меня судили последней. Оказывается, адвокат очень быстро узнала о моей ситуации, нашла все видео- и фотодокументы, и их, к моему удивлению, рассмотрели в суде.Было видно, что никакого мероприятия нет, что свидетель говорил неправду, я была одна, на улице было пусто, при задержании сопротивления не оказывала — судья отправил дело на доработку. Но меня оставили еще на ночь и выпустили только сегодня, на третьи сутки».