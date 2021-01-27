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Спросили «Белтелеком», почему они решили купить примерно 20 тысяч камер для видеонаблюдения
Источник материала: Tut.by
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Общая ориентировочная стоимость закупки — 916 тысяч долларов. За эти деньги нужно приобрести цилиндрические и купольные видеокамеры — чуть менее 23 тысяч штук.
— С 2018 года РУП «Белтелеком» развивает услугу «Видеоконтроль». За это время услуга продемонстрировала свою востребованность как в корпоративном, так и в жилом секторе. С целью удовлетворения заявок потенциальных потребителей на подключение услуги в 2021 году организована соответствующая закупка видеокамер, — прокомментировали нам в «Белтелекоме».
Напомним, в сентябре 2020 года к нам обратился житель одного из районных городов Минской области, который сообщил, что со здания местного отделения «Белтелекома» сняли камеру видеонаблюдения и «срочно увезли в Минск в головной офис «Белтелекома». При этом работники, которые занимались демонтажем камеры, сказали, что они выполняют такую работу по всей области и что собранные камеры затем якобы передадут МВД.
Тогда РУП «Белтелеком»
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Предполагается, что это будет открытый конкурс.
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