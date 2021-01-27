Спросили «Белтелеком», почему они решили купить примерно 20 тысяч камер для видеонаблюдения

Источник материала: Tut.by

На сайте госзакупок появилась заявка на закупку видеокамер и PoE коммутаторов. Заказчиком выступает «Белтелеком». Спросили у организации, зачем им нужно примерно 20 тысяч камер для видеонаблюдения.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предполагается, что это будет открытый конкурс. Приглашение разместили 21 января. Прием предложений закончится 11 февраля.

Общая ориентировочная стоимость закупки — 916 тысяч долларов. За эти деньги нужно приобрести цилиндрические и купольные видеокамеры — чуть менее 23 тысяч штук.

— С 2018 года РУП «Белтелеком» развивает услугу «Видеоконтроль». За это время услуга продемонстрировала свою востребованность как в корпоративном, так и в жилом секторе. С целью удовлетворения заявок потенциальных потребителей на подключение услуги в 2021 году организована соответствующая закупка видеокамер, — прокомментировали нам в «Белтелекоме».

«Видеоконтроль» от «Белтелекома» — это система видеонаблюдения за состоянием придомовых территорий дома, которая также является «профилактикой противоправных действий». Услуга включает в себя работы по установке оборудования, ею могут воспользоваться как юридические, так и физические лица.

Напомним, в сентябре 2020 года к нам обратился житель одного из районных городов Минской области, который сообщил, что со здания местного отделения «Белтелекома» сняли камеру видеонаблюдения и «срочно увезли в Минск в головной офис «Белтелекома». При этом работники, которые занимались демонтажем камеры, сказали, что они выполняют такую работу по всей области и что собранные камеры затем якобы передадут МВД.

Тогда РУП «Белтелеком» пояснил нам, что спрос на услугу «Видеоконтроль» значительно увеличился, в связи с чем «в отдельных случаях происходит перераспределение видеокамер, установленных в том числе и на объектах предприятия».