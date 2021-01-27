Руководителей крупных госпредприятий обвиняют в получении взяток от россиян

Уголовное дело было возбуждено еще 24 декабря по материалам ГУБОПиК МВД.





По данным следствия, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22−23 декабря получили от представителя российского предприятия в качестве взятки деньги в размерах от 50 до 250 тысяч российских рублей (от 1700 до 8500 долларов — прим. TUT.BY) за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.





«По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе, имеющей технические отклонения», — говорится в сообщении ведомства.





По уголовному делу были задержаны семь сотрудников указанных предприятий. Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим — залог.







