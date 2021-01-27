Власти хотят узаконить использование армии против безоружных граждан?

прокомментировал назначение государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александра Вольфовича, который до настоящего времени возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил. Военный обозреватель Егор Лебедокназначение государственным секретарем Совета Безопасности Беларусикоторый до настоящего времени возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил.





«Полагаю, что Вольфовича назначили в Совбез, руководствуясь стремлением наладить единую системную работу силового блока Беларуси. С августа 2020 года все решения принимались в рамках отдельных силовых структур, не говоря уже о гражданских направлениях работы Совбеза.





Координация, конечно, шла и через администрацию Лукашенко и на локальном уровне через ситуационный штаб, но системности не было. Решения принимались и принимаются ситуативно, а не с упреждением», — заявил аналитик в своем телеграм-канале.





Он отметил, что сам Лукашенко назвал Вольфовича «системным человеком», а тот сказал, что «нужно задуматься, прежде всего, над вопросами, связанными с системой управления всем силовым блоком, направленным на то, чтобы мы могли локализовать, минимизировать все угрозы — и внешние, и прежде всего внутренние».





Вольфович отметил, что предстоит внести изменения в нормативно-правовые документы.





Лебедок со ссылкой на мнения экспертов, пишет, что в прошлом году действия силовых структур не всегда соответствовали законодательству, а «ряд основ применения силовых структур и ВС во второй половине 2020 года был прописан не в законодательстве, а в закрытых указах».





«Как минимум каждый десятый указ президента не был опубликован в 2020 году. В обычное время это указы с грифами, отказ в помиловании осужденных к ВМН, финансирование разработок вооружений и др. Но в данный период с большой вероятностью можно предположить, что в таких указах были изложены, с позволения сказать, правовые основы применения силовиков.





Соответствовали ли эти указы Конституции и законодательству, узнать можно будет только после ухода Лукашенко. Вероятно, часть таких решений из закрытых указов будет закреплена в общем законодательстве.





Не исключено, что участие Вооруженных Сил не только во внутренних вооруженных конфликтах, но и в случаях, аналогичных событиям прошлого года, закрепят в соответствующих законах.





Проще говоря, на уровне закона разрешат ССО бегать с дубинками по улицам, а военнослужащим общевойсковых подразделений стоять в оцеплении и без введения чрезвычайного положения», — полагает аналитик.





По его мнению, из-за упадка экономики у действующих властей страны «остаются непопулярные меры, которые приведут к росту недовольства, что нужно учитывать или нейтрализовывать силовыми способами, включая, разработку соответствующих изменений в законодательстве о правонарушениях и т.д.».





Ранее, глава Народного антикризисного управления (НАУ) и член президиума Координационного совета Павел Латушко выступил с заявлением, в котором призвал белорусских военных действовать только согласно закону. И обвинил военный спецназ в убийстве и создании «эскадронов смерти».





«Я не призываю никого к измене присяге и конституционному строю. Наоборот. Я призываю каждого из вас совершить маленький гражданский подвиг и начать все делать по закону.





И очень скоро мы с вами будем жить в стране, о которой мечтали. И белорусский народ снова будет любить своих защитников и гордиться ими», — призвал белорусских военных Павел Латушко.