Источник материала: Хартия'97

Партия «Европейская Солидарность» стала лидером на местных выборах в Украине 27.01.2021, 12:21

Сторонники экс-президента Петра Порошенко получили наибольшее количество мест в городских и областных советах.

"Европейская Солидарность" Петра Порошенко выдвинула только до 68,1% советов (четвертое место среди парламентских партий), однако является лидером по проценту мандатов в облсоветах и горсоветах областных центров.

Лучшую способность к выдвижению кандидатов на местных выборах 2020 года между парламентских партий продемонстрировала " Батькивщина", которая выдвинула кандидатов в 91,6% всех местных советов Украины. В то же время политсила Юлии Тимошенко по проценту мандатов, полученных в облсоветах и горсоветах областных центров, заняла только четвертое место.

К таким выводам пришел Рух "ЧЕСНО" в своем исследовании об успехах шести парламентских партий на прошлогодних выборах.

С другой стороны, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко выдвинула кандидатов только в 68,1% советов (четвертое место среди парламентских партий), однако является лидером по проценту мандатов в облсоветах и горсоветах областных центров.

Политсила президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заняла второе место и по способности к выдвижению кандидатов, и по представительству в упомянутых советах.

На выборах 2020 лучшую способность к выдвижению кандидатов продемонстрировали три парламентские партии - "Батькивщина", "Слуга народа" и "За майбутнє". Эти политсилы выдвинули кандидатов в более чем половину всех советов в Украине и в более чем половину советов на каждом из пяти уровней (облсовет, райсовет, райсовет в городах, советы громад с более чем и менее чем 10 тыс. избирателей).

В основе такой способности каждой из трех партий лежали разные факторы. Для "Батькивщины", старейшей среди этих политсил, таким фактором была разветвленная сеть ячеек по всей Украине, для "Слуги народа" - статус партии президента и наличие монобольшинства (хотя в последнее время и номинального) в Верховной Раде, для "За майбутнє" - статус новой политсилы и мощная медийная поддержка.

В то же время худшую способность к выдвижению кандидатов среди парламентских партий продемонстрировал "Голос", который на выборах-2020 претендовал на мандаты только в 14,2% советов. Можно предположить, что для этой политсилы сказались неразвитость сети центров и существенное падение рейтинга в течение последнего года.

Если оценивать парламентские партии по проценту полученных мандатов в облсоветах и горсоветах облцентров, то лидером является "Европейская Солидарность". Также политсила Петра Порошенко имеет наибольший совокупный процент мандатов в горсоветах областных центров - 17%. "Слуга народа" может похвастаться самым большим совокупным процентом мандатов в облсоветах - 17,7%.

Кроме того, "Слуга народа", "Батькивщина" и "За майбутнє" лучше представлены в облсоветах, чем в горсоветах облцентров, тогда как ЕС, ОПЗЖ и "Голос" - наоборот.

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