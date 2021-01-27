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Главная американская БМП после модернизации начала травить свои экипажи

27.01.2021 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основная БМП американской армии Bradley после модернизации до версии A4 стала опасна для собственных экипажей — аккумуляторные батареи машины при работе выделяют ядовитые вещества. Об этом пишет Defense News.


Фото: wikipedia.org

Новая система зарядки аккумуляторов поставляется без регулятора напряжения, и с ней не идут в комплекте новые батареи. При этом во время эксплуатационных испытаний машины в Форт-Худе, Техас, к батареям подключили дополнительное измерительное оборудование. В результате аккумуляторы на всех шести испытуемых машинах перегрелись и начали выделять токсичный газ. Маневренную часть испытаний пришлось прервать во избежание отравления солдат.

Сейчас поставщик модернизационного комплекта, компания BAE Systems, устраняет проблемы — до 2022 года новых испытаний не последует.

Bradley A4 — очередная модернизация знаменитой БМП, включающая усовершенствование подвески и гусениц, улучшение электросистем и силовой установки для повышения подвижности и интеграции новых технологий.

 
 
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Во избежание трагедий испытания новой версии машины пришлось прервать.
 
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