Главная американская БМП после модернизации начала травить свои экипажи

Источник материала: Tut.by

Основная БМП американской армии Bradley после модернизации до версии A4 стала опасна для собственных экипажей — аккумуляторные батареи машины при работе выделяют ядовитые вещества. Об этом пишет Defense News.



Фото: wikipedia.org

Новая система зарядки аккумуляторов поставляется без регулятора напряжения, и с ней не идут в комплекте новые батареи. При этом во время эксплуатационных испытаний машины в Форт-Худе, Техас, к батареям подключили дополнительное измерительное оборудование. В результате аккумуляторы на всех шести испытуемых машинах перегрелись и начали выделять токсичный газ. Маневренную часть испытаний пришлось прервать во избежание отравления солдат.

Сейчас поставщик модернизационного комплекта, компания BAE Systems, устраняет проблемы — до 2022 года новых испытаний не последует.

Bradley A4 — очередная модернизация знаменитой БМП, включающая усовершенствование подвески и гусениц, улучшение электросистем и силовой установки для повышения подвижности и интеграции новых технологий.