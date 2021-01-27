|
Главная американская БМП после модернизации начала травить свои экипажи
Источник материала: Tut.by
Основная БМП американской армии Bradley после модернизации до версии A4 стала опасна для собственных экипажей — аккумуляторные батареи машины при работе выделяют ядовитые вещества. Об этом
Новая система зарядки аккумуляторов поставляется без регулятора напряжения, и с ней не идут в комплекте новые батареи. При этом во время эксплуатационных испытаний машины в Форт-Худе, Техас, к батареям подключили дополнительное измерительное оборудование. В результате аккумуляторы на всех шести испытуемых машинах перегрелись и начали выделять токсичный газ. Маневренную часть испытаний пришлось прервать во избежание отравления солдат.
Сейчас поставщик модернизационного комплекта, компания BAE Systems, устраняет проблемы — до 2022 года новых испытаний не последует.
Bradley A4 — очередная модернизация знаменитой БМП, включающая усовершенствование подвески и гусениц, улучшение электросистем и силовой установки для повышения подвижности и интеграции новых технологий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во избежание трагедий испытания новой версии машины пришлось прервать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)