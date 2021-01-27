Источник материала: Sputnik Беларусь

Универсальные эксперты и погодные оракулы радио Sputnik Злыдни оценили высоту сугробов на улицах, посмотрели прогноз погоды на ближайшие сутки и не могли не высказаться по этому поводу.

"Из переменных направлений вам всесторонне будет дуть. Вы одевайтесь потеплее, как соберетесь в дальний путь", ―советуют соотечественникам Злыдни.

Обрушившийся на Беларусь циклон "Ларс" уже принес определенный ущерб: почти в 2200 населенных пунктах накануне отключалось электроснабжение, под тяжестью снега падали деревья ― таких случаев зафиксировано более 80 по стране, повреждены и заблокированы снегом порядка сотни автомобилей.

"В трубе завыли ветра звуки, не знаем, что еще сказать. Носите маски, мойте руки и берегите вашу мать", ― продолжают давать советы Злыдни.

Накануне о дорожной безопасности в связи с неблагоприятной погодной обстановкой высказались в Госавтоинспекции. В частности, представитель ГАИ Минской области Ирина Сапунова назвала топ-5 наиболее опасных маневров , от которых водителям нужно отказаться в непогоду, если они все же откопали свое авто и решили выехать на дорогу.

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