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Будет дуть: Злыдни оценили, какую погоду принес в Беларусь циклон "Ларс"
27.01.2021 12:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Универсальные эксперты и погодные оракулы радио Sputnik Злыдни оценили высоту сугробов на улицах, посмотрели прогноз погоды на ближайшие сутки и не могли не высказаться по этому поводу.
© Photo : ГАИ Минской области
"Из переменных направлений вам всесторонне будет дуть. Вы одевайтесь потеплее, как соберетесь в дальний путь", ―советуют соотечественникам Злыдни.
Обрушившийся на Беларусь циклон "Ларс" уже принес определенный ущерб: почти в 2200 населенных пунктах накануне отключалось электроснабжение, под тяжестью снега падали деревья ― таких случаев зафиксировано более 80 по стране, повреждены и заблокированы снегом порядка сотни автомобилей.
"В трубе завыли ветра звуки, не знаем, что еще сказать. Носите маски, мойте руки и берегите вашу мать", ― продолжают давать советы Злыдни.
Накануне о дорожной безопасности в связи с неблагоприятной погодной обстановкой высказались в Госавтоинспекции. В частности, представитель ГАИ Минской области Ирина Сапунова назвала топ-5
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