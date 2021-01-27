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Не справился с управлением при подъеме на мост - предварительная причина аварии в Барановичском районе
Источник материала: БT
Не справился с управлением при подъеме на мост – предварительная причина аварии в Барановичском районе, где МАЗ-снегоуборщик, выскочив на встречную, в результате заноса врезался в Citroen. 65-летнему водителю Berlingo понадобилась помощь медиков, с места аварии пенсионера увезли в больницу.
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Не справился с управлением при подъеме на мост - предварительная причина аварии в Барановичском районе
Не справился с управлением при подъеме на мост – предварительная причина аварии в Барановичском районе, где МАЗ-снегоуборщик, выскочив на встречную, в результате...
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