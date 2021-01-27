А что бы сделали вы на месте водителей? Посмотрите на очень странное ДТП с участием трамвая

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге произошло крайне необычное ДТП с участием трамвая, который двигался задним ходом. Момент попал в объектив видеорегистратора.

На видео можно заметить, как трамвай довольно быстро едет задним ходом. Судя по всему, это стало неожиданностью для водителей легковых авто, ехавших за электротранспортом. Они пытались уйти от столкновения и тоже начали сдавать назад. Правда, не у всех получилось: как минимум одно авто все-таки попало в аварию и оказалось зажато между двумя трамваями.

Почему трамвай поехал задним ходом, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. О пострадавших пассажирах электротранспорта или легковых авто не сообщалось.