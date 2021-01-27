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ТБМ требует от властей прекратить преследование людей с активной гражданской позицией

27.01.2021 12:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) требует от властей прекратить преследование людей с активной гражданской позицией. Об этом говорится в заявлении совета ТБМ, принятом по итогам заседания руководящего органа объединения 24 января.

ТБМ требует от властей прекратить преследование людей с активной гражданской позицией

Текст заявления опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» председатель ТБМ Елена Анисим.

«ТБМ обеспокоено ситуацией, которая складывается в нашей стране с использованием государственного белорусского языка, — отмечено в документе. — Нас тревожат проявления очередного наступления на белорусскоязычное культурное поле. Мы не можем смириться с тем, что продолжается преследование журналистов независимых СМИ, ученых, творческих деятелей, которые высказывают свое мнение относительно социально-политической ситуации в нашей стране».

«Сотни членов нашей организации по всей Беларуси подверглись безосновательным наказаниям. Очередная акция по сужению белорусскоязычной деятельности — блокировка счетов независимых издательств Андрея Янушкевича и «Кнігазбор», специализирующихся на издании литературы на белорусском языке. Нас возмущают такие факты», — подчеркнули авторы заявления.

Таким образом, ТБМ требует от властей «прекратить преследование культурных деятелей, а также всех людей, выражающих свою активную гражданскую позицию относительно путей развития нашей страны».

ТБМ учреждено в 1989 году для поддержки и развития белорусского языка и культуры, а также защиты лингвистических прав граждан. До апреля 1997 года объединение возглавлял народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Затем в течение двух лет организацией руководил поэт, журналист и дипломат Геннадий Буравкин. Осенью 1999-го председателем ТБМ был избран археолог, историк белорусской архитектуры, преподаватель, политический и общественный деятель Олег Трусов. В октябре 2017 года объединение возглавила филолог Елена Анисим, которая на тот момент являлась депутатом Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

ТБМ проводит общественные кампании в защиту белорусского языка, оказывает юридическую помощь тем, кто подвергается дискриминации по языковому признаку, разрабатывает законопроекты, направленные на равноправное сосуществование в стране двух государственных языков (белорусского и русского). Объединение издает два еженедельника и журнал, посвященные белорусскому языку, культуре и языковым правам, проводит тематические языковые семинары, конференции, соревнования и праздники.

 

 
 
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Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) требует от властей прекратить преследование людей с активной гражданской...
 
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