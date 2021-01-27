Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) требует от властей прекратить преследование людей с активной гражданской позицией. Об этом говорится в заявлении совета ТБМ, принятом по итогам заседания руководящего органа объединения 24 января.





Текст заявления опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» председатель ТБМ Елена Анисим.

«ТБМ обеспокоено ситуацией, которая складывается в нашей стране с использованием государственного белорусского языка, — отмечено в документе. — Нас тревожат проявления очередного наступления на белорусскоязычное культурное поле. Мы не можем смириться с тем, что продолжается преследование журналистов независимых СМИ, ученых, творческих деятелей, которые высказывают свое мнение относительно социально-политической ситуации в нашей стране».

«Сотни членов нашей организации по всей Беларуси подверглись безосновательным наказаниям. Очередная акция по сужению белорусскоязычной деятельности — блокировка счетов независимых издательств Андрея Янушкевича и «Кнігазбор», специализирующихся на издании литературы на белорусском языке. Нас возмущают такие факты», — подчеркнули авторы заявления.

Таким образом, ТБМ требует от властей «прекратить преследование культурных деятелей, а также всех людей, выражающих свою активную гражданскую позицию относительно путей развития нашей страны».