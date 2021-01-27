ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В милицию поступило сообщение о минировании двух белорусских вузов

27.01.2021 12:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По данным столичной милиции сегодня днем правоохранителям поступила информация о минировании Минского государственного лингвистического университета (улица Захарова, 21)  и Белорусского государственного университета (проспект Независимости, 4).

В милицию поступило сообщение о минировании двух белорусских вузов
Фото носит иллюстративный характер

В настоящее время в вузах работают представители специальных и экстренных служб.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание», — сообщают правоохранители.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным столичной милиции сегодня днем правоохранителям поступила информация о минировании Минского государственного лингвистического университета (улица...
 
Новости дня
Новости разные
 
А что бы сделали вы на месте водителей? Посмотрите на очень странное ДТП с участием трамвая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by