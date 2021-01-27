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На выходных в Беларуси будет до -14°С

27.01.2021 12:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси начинает холодать — столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже.

На выходных в Беларуси будет до -14°С

По прогнозам синоптиков в ближайшие трое суток ожидается следующая температура воздуха:

28 января

  • ночью -1..-7°С (при прояснениях до -9°С);
  • днем -4..+1°С.

29 января

  • ночью -3..-8°С (при прояснениях до -11°С);
  • днем 0..-5°С.

30 января

  • ночью -5..-10°С (при прояснениях до -14°С);
  • днем -1..-6°С.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности

 
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В Беларуси начинает холодать — столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже.
 
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