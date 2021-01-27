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На выходных в Беларуси будет до -14°С
Источник материала: Навiны
В Беларуси начинает холодать — столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже.
По прогнозам синоптиков в ближайшие трое суток ожидается следующая температура воздуха:
28 января
29 января
30 января
Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями
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В Беларуси начинает холодать — столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже.
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