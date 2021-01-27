К третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси присоединился Лихтенштейн

Шесть стран присоединились к третьему пакету санкций, которые Евросоюз ввел в отношении Беларуси, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 26 января на сайте Совета ЕС.





Помимо Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии и Норвегии, о которых сообщалось ранее, к санкциям присоединился Лихтенштейн.

«Они будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС, — отметил Боррель. — Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его».

Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября, включив в него 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС был принят 6 ноября. В данный список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Третий пакет санкций был принят 17 декабря. В него включены как физические, так и юридические лица. В список попали ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», главное хозяйственное управление Управления делами президента Республики Беларусь, ООО «Синезис», OAO «АГАТ — электромеханический завод», OAO «140 ремонтный завод» и OAO «Минский завод колесных тягачей».

Санкции также введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Гродненского облисполкома (бывшего министра здравоохранения) Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также: первый замкомандующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, замначальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, замначальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.

Стоит отметить, что с 2006 года санкции ЕС действуют в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко. По мнению ЕС, они причастны к исчезновениям оппонентов власти в 1999—2000 годах.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, за фальсификацию выборов и нарушения прав человека, включая жестокое обращение с мирными демонстрантами. Санкции включают запрет на въезд данных лиц на территорию Великобритании и Канады и заморозку их активов в этих странах. 6 ноября Канада объявила, что присоединяется к санкциям, которые в отношении Беларуси ввел Евросоюз.

К санкциям ЕС в отношении Беларуси также присоединились Швейцария, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина (поддержала только первый пакет санкций).