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Офисы Тихановской, Латушко, Цепкало мобилизуют силы для «Плана победы-2021»

27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Команды демократических сил, который находятся за пределами Беларуси, провели общую встречу.

Офисы Тихановской, Латушко, Цепкало мобилизуют силы для «Плана победы-2021»

Сообщается, что Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, возглавляемое Павлом Латушко, Вероника и Валерий Цепкало мобилизуют силы для.

Для:

– помощи людям, которые пострадали от репрессий;

– наращивания протестной активности;

– экономического и политического давления на режим;

– поддержки местных сообществ;

– создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства;

– увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих;

– возврата законности и наказания виновных в насилии.

– Раскрывать детали плана мы будем по ходу развития событий, – говорится в сообщении перечисленных демсил. – Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы.

Анонсируется, что на следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали «Плана победы-2021».

 
 
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Команды демократических сил, который находятся за пределами Беларуси, провели общую встречу.
 
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