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Немецкий специалист Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»

27.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Немецкий специалист Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси»

Немецкий специалист Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси». Соглашение рассчитано на полтора года.

На посту главного тренера Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда, который был уволен 25 января и провел в «Челси» полтора года. Последним местом работы Тухеля был «Пари Сен-Жермен». С парижанами немецкий тренер дважды выиграл чемпионат Франции, завоевал Кубок и Суперкубок, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где ПСЖ уступил «Баварии». Задача Тухеля – поднять «Челси» из середины турнирной таблицы. Сейчас лондонцы занимают 9-е место. Команда проиграла 5 из 8 последних матчей.  

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Немецкий специалист Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси». Соглашение рассчитано на полтора года. На посту главного тренера Тухель сменил Фрэнка...
 
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