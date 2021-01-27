Источник материала: ОНТ

Немецкий специалист Томас Тухель возглавил футбольный клуб «Челси». Соглашение рассчитано на полтора года.

На посту главного тренера Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда, который был уволен 25 января и провел в «Челси» полтора года. Последним местом работы Тухеля был «Пари Сен-Жермен». С парижанами немецкий тренер дважды выиграл чемпионат Франции, завоевал Кубок и Суперкубок, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где ПСЖ уступил «Баварии». Задача Тухеля – поднять «Челси» из середины турнирной таблицы. Сейчас лондонцы занимают 9-е место. Команда проиграла 5 из 8 последних матчей.

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