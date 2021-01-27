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На чемпионате мира по гандболу в Египте пройдут четвертьфиналы
Источник материала: ОНТ
На чемпионате мира по гандболу в Египте сегодня пройдут четвертьфиналы. В первом действующие чемпионы мира датчане встретятся с египтянами. Начало встречи в 19:30.
Спустя три часа стартуют сразу три матча. В центральном противостоянии сыграют фавориты турнира, сборные Норвегии и Испании. Команда Швеции проэкзаменует гандболистов Катара, а французы встретятся с венграми. Сборная Беларуси не прошла основной раунд турнира и заняла по итогам чемпионата 17-е место.
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На чемпионате мира по гандболу в Египте сегодня пройдут четвертьфиналы. В первом действующие чемпионы мира датчане встретятся с египтянами. Начало встречи в 19:30....
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