На чемпионате мира по гандболу в Египте пройдут четвертьфиналы

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу в Египте сегодня пройдут четвертьфиналы. В первом действующие чемпионы мира датчане встретятся с египтянами. Начало встречи в 19:30.

Спустя три часа стартуют сразу три матча. В центральном противостоянии сыграют фавориты турнира, сборные Норвегии и Испании. Команда Швеции проэкзаменует гандболистов Катара, а французы встретятся с венграми. Сборная Беларуси не прошла основной раунд турнира и заняла по итогам чемпионата 17-е место.

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