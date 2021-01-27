Трое североамериканских хоккеистов минского «Динамо» будут выступать за сборную Беларуси

Источник материала: ОНТ

Трое североамериканских хоккеистов минского «Динамо» решили выступать за сборную Беларуси.

Национальную команду усилят голкипер Дэнни Тэйлор и нападающие Франсис Парэ и Шейн Принс – он лучший бомбардир «Динамо» в этом сезоне. По правилам Международной федерации хоккея игроки смогут выступать за сборную спустя 16 месяцев после первой игры за белорусский клуб. У Парэ и Принса этот срок прошел, у Тэйлора – завершится в марте. Таким образом, Тэйлор, Парэ и Принс смогут сыграть за сборную Беларуси на ближайшем чемпионате мира.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram