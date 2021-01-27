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Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые штурмовали Капитолий
Источник материала: ОНТ
Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые три недели назад штурмовали Капитолий. 130 участников беспорядков уже задержаны.
Сразу же после нападения на Сенат, ФБР обратилось за помощью к населению – идентифицировать тех сторонников Дональда Трампа, кто участвовал в беспорядках и вандализме. Граждане откликнулись – и спецслужбы получили около 200 тысяч обращений. На фото и видеокадрах многие узнали своих друзей и членов семьи. В ФБР подчеркнули, что ответственность ждёт всех виновных, из-за действий которых в Вашингтоне 6 января погибли пять человек.
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Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые три недели назад штурмовали Капитолий. 130 участников беспорядков уже задержаны. Сразу же после...
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