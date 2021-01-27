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Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые штурмовали Капитолий

27.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые штурмовали Капитолий

Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые три недели назад штурмовали Капитолий. 130 участников беспорядков уже задержаны.

Сразу же после нападения на Сенат, ФБР обратилось за помощью к населению – идентифицировать тех сторонников Дональда Трампа, кто участвовал в беспорядках и вандализме. Граждане откликнулись – и спецслужбы получили около 200 тысяч обращений. На фото и видеокадрах многие узнали своих друзей и членов семьи. В ФБР подчеркнули, что ответственность ждёт всех виновных, из-за действий которых в Вашингтоне 6 января погибли пять человек.

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Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые три недели назад штурмовали Капитолий. 130 участников беспорядков уже задержаны. Сразу же после...
 
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