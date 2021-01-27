Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые штурмовали Капитолий

Источник материала: ОНТ

Американские спецслужбы установили имена 400 протестующих, которые три недели назад штурмовали Капитолий. 130 участников беспорядков уже задержаны.

Сразу же после нападения на Сенат, ФБР обратилось за помощью к населению – идентифицировать тех сторонников Дональда Трампа, кто участвовал в беспорядках и вандализме. Граждане откликнулись – и спецслужбы получили около 200 тысяч обращений. На фото и видеокадрах многие узнали своих друзей и членов семьи. В ФБР подчеркнули, что ответственность ждёт всех виновных, из-за действий которых в Вашингтоне 6 января погибли пять человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram