Сильный торнадо в Алабаме: дерево обрушилось на дом, в котором пряталась семья

Источник материала: ОНТ

На штат Алабама (США) обрушился сильный торнадо, погиб один человек, десятки раненых. Об этом сообщает CNN.

Стихия нанесла заметный ущерб по жилым домам в городе Фултондейл (округ Джефферсон), разрушила местную гостиницу, а также серьезно повредила крышу церкви.

По данным СМИ, в результате непогоды погиб ребенок – он вместе с членами своей семьи прятался от урагана в подвале. От сильного ветра на дом упало дерево, и строение обрушилось. Серьезно ранены еще несколько членов этой семьи.

По данным местной пожарной охраны, всего к медикам поступили 17 человек с травмами различной степени тяжести. Некоторые из пациентов – в критическом состоянии.

Фото CNN

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