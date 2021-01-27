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Сильный торнадо в Алабаме: дерево обрушилось на дом, в котором пряталась семья
Источник материала: ОНТ
На штат Алабама (США) обрушился сильный торнадо, погиб один человек, десятки раненых. Об этом
Стихия нанесла заметный ущерб по жилым домам в городе Фултондейл (округ Джефферсон), разрушила местную гостиницу, а также серьезно повредила крышу церкви.
По данным СМИ, в результате непогоды погиб ребенок – он вместе с членами своей семьи прятался от урагана в подвале. От сильного ветра на дом упало дерево, и строение обрушилось. Серьезно ранены еще несколько членов этой семьи.
По данным местной пожарной охраны, всего к медикам поступили 17 человек с травмами различной степени тяжести. Некоторые из пациентов – в критическом состоянии.
Фото CNN
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На штат Алабама (США) обрушился сильный торнадо, погиб один человек, десятки раненых. Об этом сообщает CNN. Стихия нанесла заметный ущерб по жилым домам в городе...
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