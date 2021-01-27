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Циклон «Ларс» в Беларуси: более 400 городов и сел остаются без электричества
Источник материала: ОНТ
Последствия циклона «Ларс». Более 400 городов и сел в Беларуси остаются без электричества.
Аварийные бригады восстанавливают оборванные линии электропередачи. Работы ведутся круглосуточно. Всего проблемы были в двух тысячах населенных пунктах. В основном, это коснулось Брестской, Гродненской и Гомельской областей. Прежде всего, стоит задача подать электричество в социальные объекты. Пока в детсадах, школах и больницах задействованы резервные системы снабжения. В ближайшие сутки метель, сильный ветер и осадки сохранятся.
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Последствия циклона «Ларс». Более 400 городов и сел в Беларуси остаются без электричества. Аварийные бригады восстанавливают оборванные линии электропередачи....
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