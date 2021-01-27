Четвертую ночь подряд в Нидерландах – беспорядки. Мэр Роттердама назвал протестующих бессовестными ворами

Источник материала: ОНТ

Четвертую ночь подряд в Нидерландах неспокойно. В городах вновь прошли незаконные акции протеста. В Амстердаме толпа петардами и камнями закидала полицию, которая не смогла сразу взять ситуацию под контроль.

Утихомирить протестующих удалось лишь с помощью спецназа. Акции прошли и на улицах Роттердама. Полиция арестовала порядка полусотни человек за вандализм и отказ предоставить документы. В городах Маастрихт и Хертенгебос на улицы вышли футбольные фанаты, чтобы защитить город от протестующих. Санкции на патрулирование у них не было. Протесты в стране продолжаются уже почти неделю. Поводом стал комендантский час. Он введён впервые после Второй мировой войны – до 9 февраля. В стране открыты только магазины, где продают продукты и товары первой необходимости. Но и их громили во время протестов. Мэр Роттердама назвал протестующих бессовестными ворами и издал указ о режиме чрезвычайного положения. Это даёт полиции более широкие полномочия.

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