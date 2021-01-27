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В Польше стартует чемпионат Европы по биатлону
Источник материала: ОНТ
Польша принимает чемпионат Европы по биатлону. В сегодняшней программе – индивидуальные гонки. В 12:30 на старт выйдут женщины. Мужчины отправятся на дистанцию в 16:15.
На чемпионате Европы нашу команду представят Егор Казаринов, Виктор Кривко, Илья Авсеенко, Роман Елётнов, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова. Завтра у спортсменов выходной, в пятницу пройдет спринт, в субботу – гонки преследования. Завершится турнир в воскресенье эстафетами. Последние два чемпионата Европы принимали «Раубичи»: в 2019-м белорусские биатлонисты завоевали два серебра и одну бронзу, а в прошлом году выиграли общий медальный зачёт с тремя золотым и одной бронзовой наградами.
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Польша принимает чемпионат Европы по биатлону. В сегодняшней программе – индивидуальные гонки. В 12:30 на старт выйдут женщины. Мужчины отправятся на дистанцию в 16:15....
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