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Ровно 77 лет назад советские войска освободили Ленинград от фашистской блокады

27.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ровно 77 лет назад советские войска освободили Ленинград от фашистской блокады

Ещё одна историческая дата припала на этот день. Символ стойкости и героизма. Ровно 77 лет назад советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады.

Торжественная встреча, посвящённая этой знаковой дате, пройдёт сегодня в столичном музее Великой Отечественной войны. В полдень здесь начнётся реквием «Запомним эти дни навеки». Его участники – ветераны, представители власти, общественных организаций и дипломатических миссий. Своими воспоминаниями поделятся те, кто жил в осаждённом городе, а их рассказы дополнит новая фотовыставка «Навстречу победе».

Многие фото широкой публике представят впервые. А белорусский историк и писатель Владимир Лиходедов во время встречи передаст российской стороне свои новые книги о блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войне.

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Ещё одна историческая дата припала на этот день. Символ стойкости и героизма. Ровно 77 лет назад советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской...
 
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