В Гродненском зоопарке подрастает львица Джина. Весной ее увидят посетители

Источник материала: ОНТ

Дикая гордость Гродненского зоопарка – здесь подрастает будущая звезда и любимица публики – львица Джина. Недавно ей исполнилось 4 месяца, и её впервые показали публике.

Рождение льва в неволе – редкость. А в самом зоопарке потомства от этих кошачьих не видели больше 20 лет. Не ждали и появления Джины. Минувшей осенью сотрудники пришли покормить взрослую львицу, рядом с ней шевелился маленький комочек. Спустя 10 дней мать отказалась кормить девочку. Джина жила сначала дома у сотрудников зоопарка, затем переселилась в ветеринарный корпус. Сейчас она здесь полноправная хозяйка. Бегает по всему зданию. Режим у Джины, как у ребенка, – дневной сон, пятиразовое питание. Она любит творог, козье молоко, перепелиные яйца, а на десерт – мясную косточку. С удовольствием со всеми играет – в ход идет мягкая собака, старый сапог и дубленка. А вот снега любимица персонала пока боится.

С каждым днем Джина всё больше превращается в хищника – когти и зубы становятся острее. С возрастом с тела исчезнут и милые пятнышки. В зоопарке уже решили – оставят львицу себе. Весной, когда потеплеет переселят ее в открытый вольер. Тогда прийти в гости к ней смогут все гродненцы.

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