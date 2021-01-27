|
Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста
Источник материала: ОНТ
Скорбная дата в календаре. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибло, по разным оценкам, от полутора до четырёх миллионов человек.
Со всем миром скорбят и белорусы. На нашей территории замучено более восьмисот тысяч евреев, историки говорят о 400 фабриках смерти.
К Международному дню памяти жертв Холокоста премьера на ОНТ! Документальный фильм об удивительной истории спасения в Минском гетто смотрите сегодня в 12:20.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорбная дата в календаре. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибло, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)