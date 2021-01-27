Источник материала: ОНТ

Скорбная дата в календаре. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Ровно 76 лет назад советская армия освободила концлагерь Освенцим. Там погибло, по разным оценкам, от полутора до четырёх миллионов человек.

Со всем миром скорбят и белорусы. На нашей территории замучено более восьмисот тысяч евреев, историки говорят о 400 фабриках смерти.

К Международному дню памяти жертв Холокоста премьера на ОНТ! Документальный фильм об удивительной истории спасения в Минском гетто смотрите сегодня в 12:20.

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