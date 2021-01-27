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Ночью в Минске автомобиль въехал в мачту освещения: погибла девушка-водитель
Источник материала: ОНТМинске автомобиль въехал в мачту освещения: погибла девушка-водитель" class="one-news__figure-img">
Смертельное ДТП произошло в ночь на среду в Минске: автомобиль Hyundai, проезжая по проспекту Дзержинского, въехал в фонарь. От удара скончалась на месте происшествия 29-летняя водитель. Об этом
Авария случилась возле 92-го дома по проспекту Дзержинского в районе двух часов ночи.
Проводится проверка. Следователи устанавливают картину произошедшего и просят всех, кто что-либо знает об этом происшествии, позвонить по телефонам (033) 333-67-19 или (017) 389-55-55.
Фото: Следственный комитет
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Смертельное ДТП произошло в ночь на среду в Минске: автомобиль Hyundai, проезжая по проспекту Дзержинского, въехал в фонарь. От удара скончалась на месте происшествия...
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