Ночью в Минске автомобиль въехал в мачту освещения: погибла девушка-водитель

Источник материала: ОНТ

Минске автомобиль въехал в мачту освещения: погибла девушка-водитель" class="one-news__figure-img">

Смертельное ДТП произошло в ночь на среду в Минске: автомобиль Hyundai, проезжая по проспекту Дзержинского, въехал в фонарь. От удара скончалась на месте происшествия 29-летняя водитель. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Авария случилась возле 92-го дома по проспекту Дзержинского в районе двух часов ночи.

Проводится проверка. Следователи устанавливают картину произошедшего и просят всех, кто что-либо знает об этом происшествии, позвонить по телефонам (033) 333-67-19 или (017) 389-55-55.

Фото: Следственный комитет

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