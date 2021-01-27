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Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?
Источник материала: Onliner
На западе страны продолжают откапывать из снега машины и дороги. На загородных трассах произошло немало аварий из-за погодных условий. К сожалению, не обошлось без смертельных случаев. По данным ГАИ, погиб водитель микроавтобуса, вылетевшего в кювет. Ситуация на дорогах была столь опасна, что как инспекторы, так и сами автомобилисты призывали отказаться от поездок.
Об аварии с летальным исходом в ГАИ сообщают следующее: «Вчера около 14:05 водитель 1968 г. р. на Volkswagen Transporter двигался по дороге Ивье — Дуды — подъезд к трассе Минск — Гродно. Мужчина неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные, погодные (метеорологические) условия, что привело к съезду в левый кювет, где произошло опрокидывание машины. В результате водитель скончался от полученных травм на месте ДТП».
Фраза «не учел дорожные, погодные (метеорологические) условия» довольно часто встречается в сводках зимних аварий. Поэтому считаем, важно знать, какими именно были эти самые условия. Приведем несколько примеров из Гродненской области:
Трасса М6
Пригород Гродно
Р142 Зельва — Деречин — Медвиновичи
Подъезд к пункту пропуска «Бобровники»
Дорога Гродно — Берестовица
Дорога Заболоть — Радунь
Под Волковыском
Дорога Гродно — Сопоцкин
Дорога вблизи Лунно
Дорога Зельва — Мосты
Дорога на Поречье
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На западе страны продолжают откапывать из снега машины и дороги. На загородных трассах произошло немало аварий из-за погодных условий. К сожалению, не обошлось без...
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