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Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

27.01.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На западе страны продолжают откапывать из снега машины и дороги. На загородных трассах произошло немало аварий из-за погодных условий. К сожалению, не обошлось без смертельных случаев. По данным ГАИ, погиб водитель микроавтобуса, вылетевшего в кювет. Ситуация на дорогах была столь опасна, что как инспекторы, так и сами автомобилисты призывали отказаться от поездок.

Об аварии с летальным исходом в ГАИ сообщают следующее: «Вчера около 14:05 водитель 1968 г. р. на Volkswagen Transporter двигался по дороге Ивье — Дуды — подъезд к трассе МинскГродно. Мужчина неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные, погодные (метеорологические) условия, что привело к съезду в левый кювет, где произошло опрокидывание машины. В результате водитель скончался от полученных травм на месте ДТП».

Фраза «не учел дорожные, погодные (метеорологические) условия» довольно часто встречается в сводках зимних аварий. Поэтому считаем, важно знать, какими именно были эти самые условия. Приведем несколько примеров из Гродненской области:

Трасса М6

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Пригород Гродно

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Р142 Зельва — Деречин — Медвиновичи

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Подъезд к пункту пропуска «Бобровники»

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Дорога Гродно — Берестовица

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Дорога Заболоть — Радунь

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Под Волковыском

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Дорога Гродно — Сопоцкин

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Дорога вблизи Лунно

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Дорога Зельва — Мосты

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

Дорога на Поречье

Смертельное ДТП на заснеженной трассе в Гродненской области. Как выглядели дороги в регионе?

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На западе страны продолжают откапывать из снега машины и дороги. На загородных трассах произошло немало аварий из-за погодных условий. К сожалению, не обошлось без...
 
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