Если протесты в России усилятся, Лукашенко уже никто не поможет

Источник материала: UDF



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«России будет просто не до Беларуси»







Фото: belgazeta.by

«Все будет зависеть от развития ситуации. Если протестные акции останутся на том уровне, на котором они были в 2019 году после московских выборов, то это не будет иметь последствий для внутриполитической ситуации в России и соответственно не окажет влияния на Беларусь. Если же протестная волна будет нарастать и крепнуть, то, вполне возможно, что это окажет воздействие на ситуацию в нашей стране – и я думаю, в позитивном ключе», – сказал Марголин.

«России будет просто не до Беларуси, и Лукашенко придется остаться один на один с теми проблемами, которые у него есть. Рассчитывать на поддержку и помощь с российской стороны можно будет только на очень ограниченную, а больше никто помогать ему не будет», – считает Марголин.

«Были обещания, что если ситуация в Беларуси начнет выходится из-под контроля, то Россия может прийти на помощь. Это не может не беспокоить белорусов: в сети неоднократно появлялась информация, что то там, то здесь видели людей в неизвестной форме, военный транспорт. Существует подсознательная тревога, что Россия не даст Лукашенко в обиду, что сказывается на готовности людей протестовать. А если уличная активность в России усилится, то Кремлю будет не до Лукашенко, у него не будет сил на вмешательство в белорусские дела», – полагает Марголин.

«В отличие от Лукашенко Путин сохраняет легитимность внутри страны. И ему вовсе не хочется чтобы его ассоциировали с ОМОНом и насилием. Поэтому отношение власти к действиям силовиков другое», – отметил Марголин.

«В России не было периода в целых 26 лет, когда силовые структуры дрессировали на насильственные действия по отношению к мирным гражданам и когда они не несли ответственности за свои действия, а наоборот действовали без оглядки на законы. Российские полицейские и ОМОН к этому не приучены, у них в сознании сидит, что возможно придется отвечать. Поэтому, по крайней мере пока, они будут вести себя значительно более продуманно, чем белорусские коллеги», – сказал Марголин.

«Кремль и дальше должен подталкивать Григорьевича к принятию мужественного решения»







Фото: tut.by

«Пока белорусские и российские протесты сравнивать нельзя. У них 140 миллионов человек, у нас 10 миллионов, а на протест в Беларуси выходит намного больше. Возможно, в России еще нет революционной ситуации. Причиной протеста стало ошибочное решение руководства России об аресте Навального. Если бы этого не было, то возможно протестные настроения не вылились бы в уличные акции», – сказал Гончарик.

«Считаю, что это внимание должно даже усиливаться, т.к. политический кризис в Беларуси не разрешен. Кремль и дальше должен подталкивать Александра Григорьевича к принятию мужественного решения – ухода в отставку. России никак не нужна нестабильность в соседней стране. У нее куча своих проблем, которыми нужно заниматься, да и нестабильность в Беларуси может привести к возникновению нестабильности в России», – отметил Гончарик.

«Были стычки, были силовые действия со стороны полицейских и ОМОНа, но начальство извинилось за излишнюю грубость. У нас такого не встретишь. В этом смысле российские силовики подали пример нормального отношения», – полагает Гончарик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Если протесты в России усилятся, Лукашенко уже никто не поможет Как российские протесты повлияют на ситуацию в Беларуси?

23 января в ряде городов России прошли уличные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционного политика. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тысяч человек. Независимые наблюдатели называют число до 50 тысяч.25 января, комментируя прошедшие в субботу акции протеста, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений, но только в рамках закона. По всей России из-за акций в поддержку Навального возбудили полтора десятка уголовных дел.поинтересовался у экспертов: как российские протесты повлияют на ситуацию в Беларуси?Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что, по его мнению, пока события в России не скажутся на ситуации в Беларуси.Почему он так считает?Эксперт подразумевает прежде всего силовую поддержку, обещанную ранее Владимиром Путиным.В России резонанс получила история с извинениями полицейских перед женщиной в возрасте, которая получила удар в живот и оказалась в реанимации. Почему такой контраст в поведении российских и белорусских силовиков?Есть и другая важная причина.Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001в комментарииотметил, что протесты в России пока не окажут воздействия на ситуацию в Беларуси.Вместе с тем, он не исключает, что «по мере ухудшения экономической ситуации протесты в России могут и усилиться».Но по мнению Гончарика внимание Кремля к ситуации в Беларуси не будет ослабевать.Реакция российских силовиков во время протестов 23 января его несколько удивила.