|
Офисы Тихановской, Латушко, Цепкало мобилизуют силы для «Плана победы-2021»
Источник материала: UDF
Фото из открытых источников
Сообщается, что Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, возглавляемое Павлом Латушко, Вероника и Валерий Цепкало мобилизуют силы для.
Для:
– помощи людям, которые пострадали от репрессий;
– наращивания протестной активности;
– экономического и политического давления на режим;
– поддержки местных сообществ;
– создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства;
– увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих;
– возврата законности и наказания виновных в насилии.
– Раскрывать детали плана мы будем по ходу развития событий, – говорится в сообщении перечисленных демсил. – Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы.
Анонсируется, что на следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали «Плана победы-2021».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)