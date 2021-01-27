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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Офисы Тихановской, Латушко, Цепкало мобилизуют силы для «Плана победы-2021» На следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали.

Сообщается, что Офис С, Координационный совет, Народное антикризисное управление, возглавляемоемобилизуют силы для.Для:– помощи людям, которые пострадали от репрессий;– наращивания протестной активности;– экономического и политического давления на режим;– поддержки местных сообществ;– создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства;– увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих;– возврата законности и наказания виновных в насилии.– Раскрывать детали плана мы будем по ходу развития событий, – говорится в сообщении перечисленных демсил. – Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы.Анонсируется, что на следующей неделе лидеры организуют пресс-конференцию, где расскажут детали «Плана победы-2021».