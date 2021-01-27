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За сломанную силовику ногу Виктору Борушко дали 5 лет колонии
Источник материала: UDF
Виктор Борушко / Naviny.by
Сам Виктор Борушко в ходе судебного заседания своей вины не признал,
Потерпевший на суде выступал под вымышленным именем и утверждал, что получил травму во время столкновения. Он убеждал суд, что Борушко ударил его ногой. И именно этот удар стал причиной перелома.
Стоит отметить, что после силового задержания в октябре Виктор Борушко провёл 12 дней в реанимации Больницы скорой медицинской помощи (т.к. его били — об этом он рассказал в суде).
В своём последнем слове он снова сказал, что никаких ударов не наносил и никаких мотивов не имел.
«Представленное стороной защиты видео свидетельствует о недостоверности позиции потерпевшего и подтверждает мою версию, а именно: я действительно убегал, после подсечки начал заваливаться и падать. Затем меня подняли сотрудники милиции и отвели в автозак. Видео подтверждает, что всё произошло быстро, мгновенно, за доли секунды. И совершить какие-то осознанные активные действия в виде нанесения центрированного удара я не мог», — сказал он.
Борушко также обратился с очень трогательными словами к своим родным.
Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
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Потерпевший на суде выступал под вымышленным именем.
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