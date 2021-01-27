Источник материала: UDF



Виктор Борушко / Naviny.by

«Представленное стороной защиты видео свидетельствует о недостоверности позиции потерпевшего и подтверждает мою версию, а именно: я действительно убегал, после подсечки начал заваливаться и падать. Затем меня подняли сотрудники милиции и отвели в автозак. Видео подтверждает, что всё произошло быстро, мгновенно, за доли секунды. И совершить какие-то осознанные активные действия в виде нанесения центрированного удара я не мог», — сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За сломанную силовику ногу Виктору Борушко дали 5 лет колонии Потерпевший на суде выступал под вымышленным именем.

Самв ходе судебного заседания своей вины не признал,TUT.BY. Он настаивал на том, что 18 октября шёл с протестного марша. В какой-то момент увидел силовиков и начал убегать. Затем его сбили с ног — вместе с бойцом ОМОНа мужчина упал на землю. Упавший боец при этом сломал ногу.Потерпевший на суде выступал под вымышленным именем и утверждал, что получил травму во время столкновения. Он убеждал суд, что Борушко ударил его ногой. И именно этот удар стал причиной перелома.Стоит отметить, что после силового задержания в октябре Виктор Борушко провёл 12 дней в реанимации Больницы скорой медицинской помощи (т.к. его били — об этом он рассказал в суде).В своём последнем слове он снова сказал, что никаких ударов не наносил и никаких мотивов не имел.Борушко также обратился с очень трогательными словами к своим родным.Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.