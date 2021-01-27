Нацбанк РБ «уволил» сотрудника за солидарность с протестующими

Источник материала: АФН

Начальник управления регулирования ликвидности Нацбанка Беларуси был вынужден уволиться из-за проявления солидарности к участникам акций протеста, проходившим на проспекте Независимости в Минске.

Проработавший в НБ РБ 15 лет Дмитрий Ваницкий позволил себе поприветствовать рукой из окна участников одного из протестных маршей, сообщает Еврорадио.