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Нацбанк РБ «уволил» сотрудника за солидарность с протестующими

27.01.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Начальник управления регулирования ликвидности Нацбанка Беларуси был вынужден уволиться из-за проявления солидарности к участникам акций протеста, проходившим на проспекте Независимости в Минске.

Проработавший в НБ РБ 15 лет Дмитрий Ваницкий позволил себе поприветствовать рукой из окна участников одного из протестных маршей, сообщает Еврорадио.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник управления регулирования ликвидности Нацбанка Беларуси был вынужден уволиться из-за проявления солидарности к участникам акций протеста, проходившим...
 
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