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В Минске "заминировали" корпуса БГУ и МГЛУ - в МГЛУ собиралась Кочанова

27.01.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция проверяет сообщения о минировании корпусов БГУ и МГЛУ

«Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21)  и Белорусский государственный университет (пр-т Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании учреждений образования. 

На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.


у главного корпуса БГУ на площади Независимости, фото @tutby_official

Как замечает телеграм-канал Отчислено, прямо сейчас в МГЛУ должны находиться Кочанова и Карпенко.
 
 
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Милиция проверяет сообщения о минировании корпусов БГУ и МГЛУ
 
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