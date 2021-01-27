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В Минске "заминировали" корпуса БГУ и МГЛУ - в МГЛУ собиралась Кочанова
Источник материала: Партизан
Милиция проверяет сообщения о минировании корпусов БГУ и МГЛУ
«Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21) и Белорусский государственный университет (пр-т Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании учреждений образования.
На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.
у главного корпуса БГУ на площади Независимости, фото
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Милиция проверяет сообщения о минировании корпусов БГУ и МГЛУ
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