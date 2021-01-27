|
От работников госструктур под угрозой увольнения требуют подписать письмо в МОТ против санкций
Источник материала: Партизан
Открытое письмо официальных профсоюзов приносят на рабочее место и заставляют подписывать
Несколько источников сообщили «
Якобы ЕС необоснованно введены санкции в отношении предприятий страны, затронуты интересы десятков тысяч людей.
Члены профсоюзов заявляют, что введение экономических санкций не является выражением требований трудящихся. Указано, что санкции Европы — это экономический шантаж и нарушение основ международного права.
Читатели издания отмечают, что их мнение никто не спрашивает. Но подписывают письмо из страха потерять работу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытое письмо официальных профсоюзов приносят на рабочее место и заставляют подписывать
|
Свежие газеты
Архив (Разное)