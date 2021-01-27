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От работников госструктур под угрозой увольнения требуют подписать письмо в МОТ против санкций

27.01.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытое письмо официальных профсоюзов приносят на рабочее место и заставляют подписывать

Несколько источников сообщили «Медиа-Полесью», что на работе руководство просит поддержать открытое письмо. В нём указано, что члены профсоюзов РБ обращаются к Международной организации труда в связи с незаконным давлением на страну. 

Якобы ЕС необоснованно введены санкции в отношении предприятий страны, затронуты интересы десятков тысяч людей. 

Члены профсоюзов заявляют, что введение экономических санкций не является выражением требований трудящихся. Указано, что санкции Европы — это экономический шантаж и нарушение основ международного права.



Читатели издания отмечают, что их мнение никто не спрашивает. Но подписывают письмо из страха потерять работу.
 
 
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Открытое письмо официальных профсоюзов приносят на рабочее место и заставляют подписывать
 
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