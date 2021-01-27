"Холокост" означает "всесожжение": страшные кадры из архивов

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Хрустальной ночью" называют события ноября 1938 года. Улицы немецких и австрийских городов в ту ночь были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов и синагог.

В массовых погромах погиб как минимум 91 еврей. Полиция самоустранилась от попыток препятствовать происходящему. События этой ночи историки называют началом Холокоста.

Тогда мировые лидеры не разорвали дипотношений с Германией.

Третий рейх не сразу сформулировал "окончательное решение еврейского вопроса". Сперва нацисты настаивали только на принудительной эмиграции евреев из Германии.

В 1938 году газета СС "Das Schwarze Korps" писала: "Ни один немец не должен жить под одной крышей с евреями".

К началу войны 350-400 тысяч евреев покинули Германию, Австрию и Чехословакию.

В 1938 году возможность для эмиграции была фактически сведена к нулю, а 18 октября 1941 года – полностью запрещена. От плана "переселения" нацисты перешли к плану "тотального уничтожения".

1 ноября 1941 года на территории Польши началось строительство лагеря смерти Белжец. К февралю здесь построили три газовые камеры. Люди входили туда без одежды, вывеска на камерах гласила – "Душевые".

За годы войны было построено более 42 тысяч лагерей и гетто. Евреи гибли в газовых камерах, в массовых расстрелах, во время бесчеловечных медицинских экспериментов.

История знает только один удавшийся побег из лагеря смерти. Из 320 участников восстания в лагере "Собибор" до конца войны дожили только 53 человека. Сразу после побега заключенных, лагерь был закрыт и стерт с лица земли. Тех, кто не участвовал в побеге, убили.

На месте "Собибора" немцы вспахали землю, засадили ее капустой и картофелем.

"Евреев останется мало. В целом, можно сказать, что около 60 процентов из них придется ликвидировать, и лишь 40 процентов можно использовать в качестве рабочей силы", – писал в своих дневниках пропагандист рейха Йозеф Геббельс в 1942 году.

Несмотря на опасность, на оккупированных территориях были те, кто пытался помочь евреям спастись и перебраться в безопасные места. Эти люди удостоены звания "праведников народов мира".

По официальной статистике – их 23 тысячи 226 человек. В Беларуси этого звания удостоен 641 человек.

На медали, которой награждаются "праведники мира", сказано: "В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир".

В Международный день памяти жертв Холокоста вспомните, как начиналась и к чему привела страшная идеология.