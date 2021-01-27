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Циклон "Ларс" вернул в Минск снежную зиму – фото
27.01.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Циклон "Ларс", обрушившийся на Беларусь вечером во вторник, принес в республику обильные снегопады и шквалистый ветер. Не обошлось без происшествий и ущерба: почти в 2200 населенных пунктах накануне отключалось электроснабжение, под тяжестью снега падали деревья, повреждены и заблокированы снегом порядка сотни автомобилей.
Снежный циклон "Ларс" пришел с юга. Так, высота выпавшего снежного покрова в Брестской области достигла 19 сантиметров, а в Гродненской увеличилась на 27,5 сантиметров.
В Минске снега меньше, но утром автомобилистам пришлось снова чистить свои машины и поъездные дороги во дворе.
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в ближайшие сутки.
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