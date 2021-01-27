Источник материала: Sputnik Беларусь

Циклон "Ларс", обрушившийся на Беларусь вечером во вторник, принес в республику обильные снегопады и шквалистый ветер. Не обошлось без происшествий и ущерба: почти в 2200 населенных пунктах накануне отключалось электроснабжение, под тяжестью снега падали деревья, повреждены и заблокированы снегом порядка сотни автомобилей.

Снежный циклон "Ларс" пришел с юга. Так, высота выпавшего снежного покрова в Брестской области достигла 19 сантиметров, а в Гродненской увеличилась на 27,5 сантиметров.

В Минске снега меньше, но утром автомобилистам пришлось снова чистить свои машины и поъездные дороги во дворе.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в ближайшие сутки. Циклон "Ларс" пока останется в Беларуси : метели еще продолжатся, погодную обстановку осложнят порывы ветра до 23 м/с, гололедица и налипание мокрого снега.

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