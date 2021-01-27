Два дня метелей: в Гродно высота снежного покрова выросла в 10 раз

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 27 янв – Sputnik, Инна Гришук. Циклон "Ларс", который принес в Беларусь обильные снегопады, больше всего задел Гродненскую область. Только за два дня высота снежного покрова в Гродно увеличилась на 27,5 сантиметра, а в районе Гродненского аэропорта – в 10 раз.

Как сообщили Sputnik в Гроднооблгидромете, на утро 27 января наибольшая высота снежного покрова отмечена в Гродно в районе деревни Обухово и гродненского аэропорта – 42 сантиметра. За два дня он увеличился более чем в 10 раз.

В самом областном центре утром в среду высота снежного покрова составила 28 сантиметров. Утром понедельника было менее чем полсантиметра, утром вторника – 20 сантиметров. Только за вторник в областном центре выпало полторы декадных нормы осадков.

В последний раз такое количество снега в Гродно было чуть более 40 лет назад. Наибольшая высота снежного покрова на последний день третьей декады января в Гродно была зафиксировано в 1979 году и составляла 40 сантиметров.

© Sputnik / Инна Гришук Теперь даже на площади Советской можно лепить снеговиков и строить снежные крепости

Обильные снегопады отмечались и в райцентрах Гродненской области. В Новогрудке высота снежного покрова за два дня увеличилась с 9 до 27 сантиметров, в Щучине – с 5 до 24, в Волковыске – с 5 до 22 сантиметров.

Снегопад продолжится

Как отмечают в Гроднооблгидромете, в ближайшие сутки погодные условия в Гродно и области будет определять циклон, смещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область. Атмосферное давление будет расти. В Гродно и по большей части территории Гродненской области в среду 27 января ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

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