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Комика Александра Шаляпина похоронят рядом с Юлией Началовой
27.01.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российского комика Александра Шаляпина похоронят рядом с певицей Юлией Началовой: такое сообщение появилось в Telegram-канале "Новости шоу-бизнеса".
Тело известного комика и звезды сериала "Универ"
© Photo :
Похороны Шаляпина состоятся в полдень 28 января: церемония пройдет в прощальном зале на Троекуровском кладбище, где уже обрели покой многие знаменитости.
Как сообщил Telegram-канал "Новости шоу-бизнеса", стендап-комика похоронят рядом с могилой певицы Юлии Началовой, которая трагически ушла из жизни в марте 2019 года.
Напомним, что недавно друг Шаляпина признался, что смерть юмориста была случайной и таким образом он хотел
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Церемония прощания со звездой Stand-Up, ушедшего из жизни в конце января, состоится на самом "звездном", Троекуровском кладбище.
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