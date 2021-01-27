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Комика Александра Шаляпина похоронят рядом с Юлией Началовой

27.01.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российского комика Александра Шаляпина похоронят рядом с певицей Юлией Началовой: такое сообщение появилось в Telegram-канале "Новости шоу-бизнеса".

Тело известного комика и звезды сериала "Универ" обнаружили его супруга и сосед в ночь с 24 на 25 января. По словам друзей, Шаляпин боролся с затяжной депрессией и алкогольной зависимостью. Накануне смерти он вернулся из реабилитации и, по предварительной версии, свел счеты с жизнью. 

© Photo : Instagram Славы Комиссаренко
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Похороны Шаляпина состоятся в полдень 28 января: церемония пройдет в прощальном зале на Троекуровском кладбище, где уже обрели покой многие знаменитости.

Как сообщил Telegram-канал "Новости шоу-бизнеса", стендап-комика похоронят рядом с могилой певицы Юлии Началовой, которая трагически ушла из жизни в марте 2019 года.

Напомним, что недавно друг Шаляпина признался, что смерть юмориста была случайной и таким образом он хотел привлечь внимание к своей персоне. Пролился свет и на гибель Юлии Началовой: последние аудиосообщения звезды прозвучали в эфире шоу "Док-ток".

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Церемония прощания со звездой Stand-Up, ушедшего из жизни в конце января, состоится на самом "звездном", Троекуровском кладбище.
 
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