В Мозырском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся - пострадали два пассажира

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 26 января, около 17.15, в Мозырском районе, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, 50-летний водитель Volkswagen, двигаясь со стороны трассы Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины в направлении деревни Стрельск, неправильно выбрал скорость движения на заснеженном покрытии, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП 23-летний и 50-летний пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.