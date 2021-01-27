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В Мозырском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся - пострадали два пассажира

27.01.2021 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 26 января, около 17.15, в Мозырском районе, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, 50-летний водитель Volkswagen, двигаясь со стороны трассы Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины в направлении деревни Стрельск, неправильно выбрал скорость движения на заснеженном покрытии, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль опрокинулся.


В результате ДТП 23-летний и 50-летний пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
 
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Водитель неправильно выбрал скорость движения на заснеженном покрытии.
 
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