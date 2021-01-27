Запасы готовой продукции в промышленности за год снизились на 1%

В декабре 2020 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении уменьшились, свидетельствуют данные Белстата.





По итогам января—февраля запасы выросли, в марте — снизились, а в апреле—мае вновь был отмечен рост, в июне—сентябре — снижение, в октябре—ноябре они вновь начали расти.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 1 января 2021 года составило 65,3% против 66,3% на 1 января 2020-го. Таким образом, за год снижение составило 1 процентный пункт.

В денежном выражении запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий за декабрь уменьшились на 207,8 млн рублей и на 1 января текущего года составили 5 млрд 74,5 млн рублей.

По итогам года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (100,9% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (85,7%), Брестская (72,4%), Гродненская (69,8%) и Могилевская (60%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (47,8%) и Гомельской (27,1%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 января 2021 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4 раза превысил среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,9 раза), машин и оборудования (в 1,6 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 16,5% (на 1 января 2020 года — 12,9%), в обрабатывающей — 75,7% (76,3%), в том числе в пищевой промышленности — 55,8% (65,2%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 68,2% (92,3%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 января 2021 года составил 32,9% (31,2%), в производстве электрооборудования — 56,8% (76,1%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 85,5% (95,8%), транспортных средств и оборудования — 78,9% (100,7%), химических продуктов — 62,8% (61,4%), в нефтепереработке — 3,1% (2,4%).