ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК расследует дела о взятках на МТЗ, БелАЗе, МЗКТ и ряде других предприятий

27.01.2021 13:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета расследует уголовные дела о взятках в отношении должностных лиц крупных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба СК.

СК расследует дела о взятках на МТЗ, БелАЗе, МЗКТ и ряде других предприятий
Фото Depositphotos

По данным следствия, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22—23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования взятки в размере от 50.000 до 250.000 российских рублей (от 1.700 до 8.500 белорусских рублей) за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

По предварительной информации, вознаграждение выплачивалось за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения, говорится в сообщении ведомства.

Уголовные дела возбуждены 24 декабря. Задержаны семь работников предприятий. Все они признали факт получения денег и сотрудничают со следствием. К пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двум — залог. Расследование продолжается, отметили в СК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета расследует...
 
Новости дня
Новости разные
 
Циклон "Ларс" вернул в Минск снежную зиму – фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by