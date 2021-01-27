Источник материала: Хартия'97

На неадекватного «ябатьку», ударившего врача в Бресте, завели уголовное дело 27.01.2021, 13:18

Врач с ЧМТ был вынужден уйти на больничный.

5 января 55-летний мужчина в травмпункте брестской больницы громко матерился и ударил врача скорой Андрея Рокало по лицу?

Инцидент сняли на видео присутствовавшие при этом медики. Врач скорой получил закрытую черепно-мозговую травму и был на больничном. Как стало известно tut.by , на нападавшего завели уголовное дело, об этом сообщает милиция.

Судя по видеозаписи, неизвестный мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко… — после этих слов он ударил медика по лицу.

«Между пациентом и бригадой завязался конфликт по поводу политических взглядов. По приезду брестчанин на улице ударил сначала одного врача, а в холле — другого. Выходку пациента пресек милиционер», — сообщают в МВД.

Врач Андрей Рокало ранее рассказывал, что 5 января на станцию позвонили из милиции и сообщили, что на остановке в Бресте лежит мужчина с признаками алкогольного опьянения. К нему выехала бригада Андрея. Медики отвели мужчину в машину скорой.

— Он в больницу ехать не хотел. Но мы не можем оставить зимой на улице человека с травмами и признаками алкогольного опьянения — обязаны отвезти его в больницу. Он отказывался. От осмотра тоже отказывался. Сотрудники милиции с нами не поехали.

По воспоминаниям врача, дорога была нервной: 55-летний мужчина «сопротивлялся, выражался, собирался выйти из машины». Медики его придерживали, чтобы он не нанес себе травмы.

— Он говорил, как любит Лукашенко, милицию, какие все молодцы. Мы просто молчали и ничего не говорили в ответ, — рассказывает Андрей. Он утверждает, что медики никогда не вступают ни в какие споры и дебаты с нетрезвыми или неадекватными пациентами, да и в целом не ведут с больными никаких разговоров — за исключением тех, что касаются их состояния.

Медики привезли мужчину в больницу — и там он вначале ударил фельдшера по ноге, рассказывает Андрей. Уже тогда пришлось вызвать милицию.

— Пришел участковый. Сказал, что будет принимать заявление от нашего фельдшера. Она давала показания в смотровом кабинете, а мы стояли в коридоре. Этот мужчина был в соседнем смотровом кабинете — его там осматривал травматолог. Вдруг в какой-то момент он выбежал, начал ругаться и ударил меня, — вспоминает врач.

У Андрея была ЧМТ, он был вынужден уйти на больничный.

Как рассказывал сам нападавший, 55-летний Николай, 5 января он находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову», попал в приемное отделение больницы. Там и случился тот самый диалог.

— У меня такая политика — я за нынешнюю власть, за Лукашенко. Чего им не хватает (протестующим)? Нормально же живем!

Раньше Николай работал водителем школьного автобуса. После инцидента его уволили.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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