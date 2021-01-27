Источник материала: Хартия'97

Потешные мантры 1 Лев Рубинштейн, «МБХ медиа»

27.01.2021, 13:02

Лев Рубинштейн

Кремль становится объектом массового осмеяния.

«Патрушев заявил, что Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России», — читаем мы в ленте новостей.

Ну, что сказать — какой-то особой сенсацией такую новость назвать затруднительно. При всем, как говорится, нашем почтении к чинам и должностям, а также незаурядной эрудиции и острому, подвижному уму вот этого, который «заявил».

Впрочем, ладно — заявил и заявил. У этих говорящих попугаев при чинах и должностях репертуар не слишком обширный и к тому же практически не обновляемый с какого-нибудь примерно 1949 года.

Ну, заявил. А завтра еще что-нибудь заявит. А послезавтра — еще.

И все же меня слегка беспокоит такой простой и, возможно, слишком уж обывательский, с точки зрения высокой политики и геополитических тонкостей, вопрос: на хера нужна этому условному Западу дестабилизация обстановки в огромной стране с ядерным оружием?

Нет, правда! Вот чтобы что?

Этому «Западу» нужны, что ли, толпы беженцев? Перебои с продовольствием ему нужны? Давно они, видать, не слали сюда гуманитарную помощь, которую прямо на границе разворовывали и перепродавали налево особо проголодавшиеся.

А может быть им очень сильно надо, чтобы страна рассыпалась на несколько кусков и чтобы вместо довольно, конечно, диковатой, но все же одной обладательницы ядерного оружия таких оказалось бы пять-шесть? Надо, думаете? Что-то сомнительно.

Или этому неразумному Западу непременно придется по сердцу бесконтрольное расползание сначала по стране, а потом и по миру различных небольших, но очень эффектных боеголовок?

Или, — что скорее всего, — под «дестабилизацией обстановки» они там понимают цивилизованную смену власти, свободные выборы и установление реальной независимости судов? Такая примерно геополитическая катастрофа представляется им в их ночных кошмарах?

Если это так, — а это скорее всего именно так, — то почему это надо называть «дестабилизацией», а не, например, «нормализацией»?

Я-то понимаю, что вопросы эти в данном контексте совершенно неуместные. Потому что в данном контексте и в данной среде эти попугайские восклицания про «Запад» и «дестабилизацию» принято считать вполне самодостаточными, не нуждающимися ни в каких логических костылях и подпорках, потому что у них там считается, что сами по себе эти магические сочетания фонем должны вызывать у обывателя страх, трепет и праведный гнев на внутренних и внешних врагов-разрушителей чекистско-бандитской «стабильности».

Отчасти они в своих расчетах правы: довольно, увы, значительная часть местного населения, в соответствии со стародавней традицией из поколения в поколение массово страдающая хронической гнойной ксенофобией, особенно обостряющейся во время соответствующих сезонов, на эти детские, казалось бы, пугалки действительно реагирует — автоматически и, главное, без рассуждений. Хотя, прямо скажем, не так уже активно и бурно, как это было, например, в 30-е — 40-е годы прошлого века. Смертоносный яд цивилизованности все же медленно, но верно, предательски проникает в те или иные клетки российского общества.

История, как известно, со временем убыстряет свою неуклонную поступь, и очень скоро все эти мантры, заговоры и прочие бабушкины сказки сначала приобретут лишь чисто ритуально-этикетный статус, а потом и вовсе станут объектом массового осмеяния, как когда-то — «Экономика должна быть экономной» или «Народ и партия едины».

Лев Рубинштейн, «МБХ медиа»

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