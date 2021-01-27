Источник материала: Хартия'97

Неизвестные «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ, где находятся Кочанова и Карпенко 5 27.01.2021, 12:59

Работают саперы.

Как сообщает tut.by , неизвестные сообщили о минировании корпусов Белорусского государственного и Минского государственного лингвистического университетов.

«Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21) и Белорусский государственный университет (пр-т Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании учреждений образования.

На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении минской милиции.

Сейчас в этих корпусах находятся Наталья Кочанова и глава Минобра Игорь Карпенко.









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