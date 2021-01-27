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Неизвестные «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ, где находятся Кочанова и Карпенко
Источник материала: Хартия'97
Неизвестные «заминировали» корпуса БГУ и МГЛУ, где находятся Кочанова и Карпенко
Работают саперы.
Как сообщает
«Днем 27 января в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21) и Белорусский государственный университет (пр-т Независимости, 4) поступили анонимные электронные сообщения о минировании учреждений образования.
На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы», — говорится в сообщении минской милиции.
Сейчас в этих корпусах находятся Наталья Кочанова и глава Минобра Игорь Карпенко.
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