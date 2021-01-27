ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден дал распоряжение провести «аудит» отношений с Москвой

27.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Байден дал распоряжение провести «аудит» отношений с Москвой

  • 27.01.2021, 12:50
Байден дал распоряжение провести «аудит» отношений с Москвой
Джо Байден

Президент США перечислил список проблемных вопросов.

Президент США Джо Байден дал распоряжение провести «аудит» проблем в отношениях с Москвой, сообщает «Голос Америки».

«Я считаю, что мы можем действовать в общих интересах наших стран, например, в рамках СНВ-3, и дать понять России, что мы очень обеспокоены их поведением, будь то Навальный, Хакеры SolarWinds или сообщения о вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – заявил Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США перечислил список проблемных вопросов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Азаркевич покинул «Прессбол»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by