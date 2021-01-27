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Байден дал распоряжение провести «аудит» отношений с Москвой
Источник материала: Хартия'97
Байден дал распоряжение провести «аудит» отношений с Москвой
Президент США перечислил список проблемных вопросов.
Президент США Джо Байден дал распоряжение провести «аудит» проблем в отношениях с Москвой, сообщает
«Я считаю, что мы можем действовать в общих интересах наших стран, например, в рамках СНВ-3, и дать понять России, что мы очень обеспокоены их поведением, будь то Навальный, Хакеры SolarWinds или сообщения о вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – заявил Байден.
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Президент США перечислил список проблемных вопросов.
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