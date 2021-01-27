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В Одесской области повалили памятник Ленину
Источник материала: Хартия'97
В Одесской области повалили памятник Ленину
Возможно, это последний памятник в этом украинском регионе.
В Одесской области Украины неизвестные активисты снесли памятник Владимиру Ленину, он, возможно, был последний в регионе, пишет
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.
Памятник Ленину находился в селе Старые Трояны Измаильского района.
«А пока мы спали, какие-то неизвестные господа снесли последний в Украине (за исключением оккупированных территорий и музеев/заводов) памятник красном оккупанту Ленину», - написал Стерненко в Facebook.
Кроме того, по словам активиста, неизвестные отбили нос бюсту Карла Маркса в селе Холмске Арцизского района, хотя немецкий философ не подпадает под декоммунизацию.
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Возможно, это последний памятник в этом украинском регионе.
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