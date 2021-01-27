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Главное в среду. Офис Тихановской, КС и НАУ провели общую встречу, суд над журналистками «Белсата» начнется 9 февраля
Источник материала: Onliner
Конец января продолжает быть щедрым на политические новости. Сегодня офис Светланы Тихановской, Координационный совет и Народное антикризисное управление провели общую встречу, Amnesty International призвала задействовать механизмы международного правосудия для расследования насилия в Беларуси, а БАЖ сообщил о дате начала суда над журналистками «Белсата» Андреевой и Чульцовой. Рассказываем обо всем этом ниже.
Офис Тихановской, Координационный совет и Народное антикризисное управление провели общую встречу
Сегодня команды демократических сил провели общую встречу. Сообщается, что Вероника и Валерий Цепкало мобилизуют силу для помощи людям, которые пострадали после выборов, поддержки местных сообществ, создания безопасных инструментов для выражения голоса большинства, увеличения поддержки демократических сил со стороны госслужащих, возврата законности и наказания виновных в насилии.
«Раскрывать детали плана мы будем по ходу развития событий. Мы убеждены: 2021 год — время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство», — заявили в команде демократических сил.
На следующей неделе представители организаций проведут пресс-конференцию, где расскажут детали плана.
Amnesty International призвала задействовать механизмы международного правосудия для расследования случаев насилия в Беларуси
Правозащитная организация Amnesty International
«Беспрецедентные масштабы продолжающихся нарушений прав человека и полная безнаказанность виновных внутри страны требуют принятия или создания международных механизмов расследования и судебного преследования. Международное сообщество не может оставаться в стороне», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.
Судебный процесс по делу Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой начнется 9 февраля
Сегодня стало известно, что суд по делу журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой начнется во вторник, 9 февраля, в 10 часов утра. Судья Наталья Бухук рассмотрит дело во Фрунзенском районном суде,
(будет дополнено)
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Главное в среду. Офис Тихановской, КС и НАУ провели общую встречу, суд над журналистками «Белсата» начнется 9 февраля
Конец января продолжает быть щедрым на политические новости. Сегодня офис Светланы Тихановской, Координационный совет и Народное антикризисное управление...
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