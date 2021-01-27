Беларус заявил, что его изнасиловали омоновцы, и получил 5 лет колонии усиленного режима

Источник материала: KYKY

Сегодня вынесли приговор Виктору Борушко. Его обвиняли в нападении на омоновца, за что требовали наказать пятью годами колонии усиленного режима. Судья согласилась с обвинением. По информации «Весны» рассказываем, что нужно знать о деле Виктора.

Виктор Борушко – 32-летний предприниматель. У него есть судимость по «народной» 328-й статье, и это не имеет отношения к новому делу. 18 октября 2020-го Виктора задержали на Партизанском проспекте, когда закончился воскресный марш. После этого Борушко провел 12 дней в реанимации.

По версии обвинения, при задержании Виктор оказал сопротивление одному из сотрудников ОМОНа и ударил его «телом в тело, ногой в ногу». Мол, из-за этого силовик получил перелом большой берцовой кости.

Но по версии Виктора все было иначе. Борушко говорит, что, увидев силовиков, он стал убегать, но был сбит с ног и упал вместе с сотрудником ОМОНа. Кроме того, в суде Борушко заявил, что его сильно избивали после задержания, а также «засовывали дубинку в задний проход», из-за чего он и попал в больницу.

Судья поверила версии обвинения – признала Виктора Борушко виновным по п. 5 ч. 4 ст. 174 УК.