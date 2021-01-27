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Что считать опьянением?

«Стандартной дозы для превышения отметки 0,16 промилле не существует. У всех разный вес, обмен веществ и особенности печени. Но если говорить очень средне: это примерно 150 мл вина. Через час после того, как вы его употребите, 0,16 как раз и будет».

Александр Ковтун, врач-нарколог Института профилактики

Можно ли протрезветь быстрее?

«Лучшее сочетание, на мой взгляд: пить много жидкости, использовать сорбенты и заняться физической нагрузкой. При таком комплексе можно вывести алкоголь за 2-4 часа», — считает Александр Ковтун.

«В чувство себя привести можно! Но запах перегара, например, убрать очень сложно. Он идёт из лёгких, а не из желудка. Поэтому укроп и лаврушка, и жвачка не могут полностью замаскировать запах».

Алексей Казанцев, врач-нарколог, главврач Медицинского центра «Корсаков»

Чего делать нельзя

«Нашатырный спирт применяется не внутрь, это опасно! Его просто дают понюхать или растирают виски. Тому, кто выпил среднюю и малую дозу, нашатырь помогает обрести ясность. Но это никак не скажется на показателях промилле».

Александр Ковтун, врач-нарколог Института профилактики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как быстро протрезветь после застолья: ответы наркологов В Сети можно найти калькуляторы, которые предлагают подсчитать, сколько этанола будет в крови и воздухе.

В статье 12.8 КоАП РФ говорится, что «употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается». При этом административная ответственность наступает, когда концентрация абсолютного этилового спирта превышает «возможную суммарную погрешность измерений».А именно — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.В Сети можно найти калькуляторы, которые предлагают подсчитать, сколько этанола будет в крови и воздухе, введя основные параметры человека (пол, массу и рост), а также указав, сколько и какого алкоголя было выпито. Однако врачи-наркологи считают, что программа «считает промилле» весьма приблизительно.Эксперт уточняет, что сочетание «вода — сорбент — нагрузка» поможет быстро вывести из крови примерно 100 граммов водки, правда, в моче алкоголь всё равно найдут даже на следующий день., врач-нарколог, главврач Медицинского центра «Корсаков», также считает, что «сорбенты дают нормальный эффект, если их принимать после застолья». Но уточняет:Кроме того, оба эксперта сошлись во мнении, что радикальный способ — «прочистить желудок» — выведет алкоголь из организма. Но эффективен только при очень короткой паузе между выпивкой и процедурой.А вот «народный коктейль», приготовленный по рецепту «несколько капель нашатырного спирта на стакан воды» — наши собеседники назвали не просто бесполезным, а откровенно опасным. От употребления этого раствора можно получить серьёзный ожог слизистых, вплоть до эррозийного гастрита.Что касается «отрезвляющих» таблеток и порошков (в народе их называют «антиполицаями»), то Алексей Казанцев, опираясь на 25-летнюю практику нарколога, считает их бесполезными: «Это просто удачная реклама, которая обещает то, что невозможно. И очень многие на неё полагаются, а потом разочаровываются».В итоге, врачи-наркологи признали, что волшебного способа, который моментально протрезвит выпившего, просто не существует. А значит, лучше не рисковать...Поэтому, когда нет возможности отказаться от употребления алкоголя, в этот день лучше не садиться за руль. Даже если кажется, что «пара бокалов вина никак не навредит». И дело даже не в пресловутых «промилле», 30-тысячном штрафе и лишении прав, а в безопасности — своей и окружающих.