В Беларуси повышается БПМ

В Беларуси с 1 февраля будет увеличен бюджет прожиточного минимума. От его размера зависят суммы ежемесячных трудовых пенсий, надбавок и пособий.

Согласно постановлением №5 Минтруда и соцзащиты Беларуси от 22 января, в стране увеличиваются размеры бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Новый размер БПМ будет действовать с 1 февраля по 30 апреля. БПМ в среднем на душу населения составит на этот термин 262,87 рубля, что на 4,76 рубля больше, чем предыдущий показатель.

Бюджет прожиточного минимума для:

трудоспособного населения составит 290,71 рубля

пенсионеров составит 199,17 рубля

студентов составит 252,94

детей в возрасте до трех лет составит 168,46

детей в возрасте от трех до шести лет составит 232,93;

детей в возрасте от шести до восемнадцати лет составит 283,65 рубля.