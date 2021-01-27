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В Беларуси повышается БПМ
Источник материала: БДГ
В Беларуси с 1 февраля будет увеличен бюджет прожиточного минимума. От его размера зависят суммы ежемесячных трудовых пенсий, надбавок и пособий.
Согласно
Новый размер БПМ будет действовать с 1 февраля по 30 апреля. БПМ в среднем на душу населения составит на этот термин 262,87 рубля, что на 4,76 рубля больше, чем предыдущий показатель.
Бюджет прожиточного минимума для:
В среднем все выплаты увеличатся на 3-5 рублей. Отметим, что в прошлом году в Беларуси власти
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В Беларуси с 1 февраля будет увеличен бюджет прожиточного минимума. От его размера зависят суммы ежемесячных трудовых пенсий, надбавок и пособий.
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