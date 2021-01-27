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В Беларуси повышается БПМ

27.01.2021 13:39 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси с 1 февраля будет увеличен бюджет прожиточного минимума. От его размера зависят суммы ежемесячных трудовых пенсий, надбавок и пособий.

Согласно постановлением №5 Минтруда и соцзащиты Беларуси от 22 января, в стране увеличиваются размеры бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. 

Новый размер БПМ будет действовать с 1 февраля по 30 апреля.  БПМ в среднем на душу населения составит на этот термин 262,87 рубля, что на 4,76 рубля больше, чем предыдущий показатель.

Бюджет прожиточного минимума для:

  • трудоспособного населения  составит 290,71 рубля 
  • пенсионеров составит 199,17 рубля
  • студентов составит 252,94
  • детей в возрасте до трех лет составит 168,46
  • детей в возрасте от трех до шести лет составит 232,93;
  • детей в возрасте от шести до восемнадцати лет составит 283,65 рубля.

В среднем все выплаты увеличатся на 3-5 рублей. Отметим, что в прошлом году в Беларуси власти сообщали о планах отмены такого соцнорматива, как минимальный потребительский бюджет. А все социальные выплаты, которые от него зависят, планировалось привязать к бюджету прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.

 
 
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В Беларуси с 1 февраля будет увеличен бюджет прожиточного минимума. От его размера зависят суммы ежемесячных трудовых пенсий, надбавок и пособий.
 
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